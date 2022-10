Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le cauchemar interminable de Paul Pogba

Publié le 31 octobre 2022 à 10h00

Axel Cornic

Après une opération au genou, Paul Pogba semblait croire en un retour pour la Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre prochain. Ce lundi, la presse italienne annonce toutefois que le milieu de la Juventus aurait rechuté et devrait être absent pour une dizaine de jours minimum.

Décidément, l’année 2022 est à oublier pour Paul Pogba. En tout et pour tout, le Français aura uniquement disputé 16 rencontres entre sa sélection et Manchester United. Le changement de club ne lui a pas porté chance, puisqu’il n’a toujours pas joué avec la Juventus cette saison, à cause d’une blessure au ménisque qui l’a contraint à subir une opération en septembre.

Coupe du Monde 2022 : Nouveau coup de tonnerre pour Paul Pogba https://t.co/rlgPIYNDLe pic.twitter.com/N2RxhiwstO — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Pogba avait retardé son opération pour être au Mondial

Une blessure qui aurait pu être traitée bien plus tôt ! La Gazzetta dello Sport rappelle en effet que ses problèmes au genou ont été décelés le 23 juillet, avec le staff médical de la Juventus qui l’a poussé à se faire opérer le plus rapidement possible. Pas question pour Paul Pogba, qui a plutôt opté pour une thérapie conservatrice... qui semble avoir fait plus de mal que de bien. En effet, le 5 septembre il a finalement dû se faire opérer... avec un mois et demi de retard.

Mais aurait finalement pu revenir bien plus tôt

Dès son opération, les doutes ont commencé à grandir concernant sa participation à la Coupe du monde. Du côté de la Juventus on a en effet toujours expliqué que Paul Pogba ne reviendra qu’en janvier 2023, ne souhaitait pas précipiter les choses. Didier Deschamps a pourtant laissé entendre qu’il était prêt à attendre Pogba, avec lequel il échangerait régulièrement. Mais c’est un nouveau coup dur qui a frappé l’international français.

Une nouvelle blessure pour clore 2022... et oublier le Qatar