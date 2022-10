Foot - Equipe de France

Equipe de France : Pogba, le gros casse-tête de Deschamps

Publié le 29 octobre 2022 à 11h00

Axel Cornic

A quelques semaines du début de la Coupe du monde, Paul Pogba n’a toujours pas disputé le moindre match avec la Juventus. En Italie, on parlait d’un éventuel retour pour cette fin du mois d’octobre, mais Massimiliano Allegri a récemment douché les espoirs de Didier Deschamps... qui se retrouve désormais face à un problème de taille.

On a connu mieux comme préparation à une Coupe du monde. Champion en titre, la France se présentera au Qatar privée de quelques-uns de ses cadres et c’est notamment le cas de N’Golo Kanté. Central dans le Mondial 2018, le milieu de Chelsea a dû déclarer forfait à cause de problèmes récurrents aux ischios-jambiers et va obliger Didier Deschamps à se creuser la tête pour le remplacer.

Pogba aurait pu se faire opérer bien plus tôt

L’autre taulier du milieu de l’équipe de France pourrait également manquer à l’appel. Parti de Manchester United à la Juventus en fin de saison dernière, Paul Pogba n’a toujours pas disputé le moindre match. Pire, alors qu’il aurait pu se faire opérer dès le mois de juillet il a préféré attendre... avant de finalement être obligé de subir une intervention fin septembre.

Pogba ne rejouera pas avant le 10 novembre

La presse italienne semblait assez optimiste ces dernières semaines, mais Massimiliano Allegri a calmé tout le monde ce vendredi, en écartant un retour de Paul Pogba. « Non, (Federico) Chiesa et Pogba ne sont pas convoqués pour Lecce (ce samedi) » a déclaré le coach de la Juventus, en conférence de presse. « Impossible de les voir également face au PSG mercredi et il y a 99 % de chances de ne pas les voir non plus contre l’Inter (dimanche 6 novembre). S’ils reviennent, ce sera peut-être contre Verona ou la Lazio, mais c’est très difficile ».

Tchouaméni, le grand gagnant ?

Au mieux donc, Paul Pogba pourrait rejouer le 10 ou 13 novembre prochain en Serie A. Or, la liste de Didier Deschamps sortira le 9 novembre et le sélectionneur a été clair, il n’emmènera au Qatar que les joueurs totalement rétablis ! Si pour le moment il y croit toujours, Pogba pourrait donc être contraint d’imiter son coéquipier N’Golo Kanté, sans oublier que d’autres milieux ont eu le temps de percer en son absence. C'est notamment le cas d’Aurélien Tchouaméni, qui s’est également fait une place au soleil au sein de l’effectif du Real Madrid.