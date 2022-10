Foot - Equipe de France

Equipe de France : Les confidences de Deschamps sur le cas Griezmann

Publié le 27 octobre 2022 à 23h00

Thibault Morlain

Le conflit entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid résolu, Antoine Griezmann est redevenu un titulaire de Diego Simeone. Le Français montre à nouveau toutes ses qualités sur le terrain et cela est de bon augure en vue de la Coupe du Monde. En effet, Griezmann arrivera en confiance au Qatar pour faire briller l'équipe de France. Un retour en forme sur lequel s'est confié Didier Deschamps.

Le début de saison n'a pas été des plus simples pour Antoine Griezmann. Prêté par le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid, le Français s'est retrouvé à ne jouer que 30 minutes par match en raison d'une clause dans son contrat. Alors que cette gestion de Diego Simeone a fait énormément parler, elle avait de quoi donner certaines inquiétudes à l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne pour Griezmann. En effet, Barcelone et l'Atlético de Madrid ont trouvé un terrain d'entente permettant au numéro 7 de Diego Simeone d'être à nouveau un titulaire. Et cela lui réussit...

Mercato : L'annonce retentissante de Simeone sur le transfert de Griezmann https://t.co/yabOX7Ikvf pic.twitter.com/NW3pOWP8wW — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

« Ils ont tous un moment une période qui est plus ou moins difficile »

Antoine Griezmann de retour au top, c'est donc une bonne nouvelle pour l'équipe de France à quelques jours du début de la Coupe du Monde au Qatar. Et à l'occasion d'un entretien pour Brut , Didier Deschamps a été interrogé sur le cas Griezmann. « Pour tous les joueurs, c'est impossible aujourd'hui d'être, sur dix mois de compétition, dix mois au top. Ils ont tous un moment une période qui est plus ou moins difficile, liée à la situation sportive de leur équipe. Antoine, c'était une situation contractuelle ... », a expliqué le sélectionneur des Bleus.

« C'est pas un long fleuve tranquille »