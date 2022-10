Foot - Mercato

Mercato : Cette incroyable révélation à 20M€ qui change tout pour Griezmann

Publié le 20 octobre 2022 à 20h15

Limité depuis le début de la saison en raison d'un désaccord entre l'Atlético et le FC Barcelone en raison d'un désaccord, Antoine Griezmann a été libéré de ses chaînes. Les deux équipes ont trouvé un accord, ce qui permet à l'international français d'enchaîner les rencontres. Ce jeudi, la presse italienne lâche une nouvelle révélation sur cette opération.

Dernièrement, Antoine Griezmann était au cœur d'une bataille entre le FC Barcelone et l'Atlético. Le club madrilène avait limité le temps de jeu de l'international français afin d'éviter de remplir les conditions fixées et lever les 40M€ correspondants à son option d'achat. Finalement, après des semaines de négociations, les deux équipes ont trouvé un accord pour baisser le montant de l'option d'achat.





« Il y avait cette frustration »

« Il y avait ce truc de ne pas commencer et il y avait cette frustration. Je veux aider l'équipe, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, que je sois titulaire ou remplaçant. Demain, je serai heureux parce que mon fils me demandera si j'ai marqué et je pourrai lui dire oui » avoue aujourd'hui Griezmann.

