Foot - Mercato

Mercato : Griezmann l'avoue, il a vécu un calvaire à cause du Barça

Publié le 17 octobre 2022 à 03h00

Arthur Montagne

En grande difficulté depuis le début de saison, Antoine Griezmann a vu son calvaire prendre fin après l'accord trouvé entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. L'international français reconnaît son soulagement après la victoire contre l'Athletic Bilbao (1-0). Rencontre durant laquelle il a marqué.

Contraint de se contenter de 30 minutes de jeu depuis le début de saison, afin que l'Atlético de Madrid ne soit pas dans l'obligation de verser les 40M€ correspondant à l'option d'achat convenue avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann a toutefois vu les deux clubs trouver un terrain d'entente. « Accord avec le FC Barcelone pour le transfert d'Antoine Griezmann. Le footballeur français a signé son nouveau contrat qui le liera à notre club jusqu'en 2026. L'attaquant français a signé son nouveau contrat en tant que rojiblanco pour trois saisons supplémentaires », expliquait le communiqué des Colchoneros. Par conséquent, Antoine Griezmann revit comme en témoigne son but samedi soir pour offrir la victoire à l'Atlético de Madrid contre l'Athletic Bilbao.

Mercato : Après son calvaire, Griezmann sort enfin du silence https://t.co/Ouzihv2M8q pic.twitter.com/0SDQCUo1S0 — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

«Je veux demander pardon»

« Je suis très fier d'avoir pu prolonger et d'être complètement un joueur de l'Atlético. À la fin, je veux demander pardon, je sais que les gens veulent l'entendre de ma bouche : je demande pardon pour le mal que j'ai pu faire aux gens, mais le plus grand pardon que je veux demander est sur le terrain, en donnant tout pour l'équipe et avec des nuits comme celle-ci. Nous sommes sur la bonne voie, même si nous n'avons pas réussi à battre Bruges », assurait l'attaquant français en zone mixte avant de confirmer que la situation était difficile à supporter.

«Il y avait cette frustration»