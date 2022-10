Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor, Sampaoli... L'énorme révélation de Longoria

Publié le 17 octobre 2022 à 02h30

Arthur Montagne

Quelques mois après avoir vu filer Jorge Sampaoli, remplacé par Igor Tudor, Pablo Longoria reconnaît que le changement d'entraîneurs n'était pas prévu du côté de l'OM. Mais le président marseillais a rapidement réagi, notamment grâce à l'aide de Javier Ribalta qu'il avait attiré dans l'organigramme du club un peu plus tôt.

Après une saison aboutie, conclue avec une deuxième place en Ligue 1 synonyme de qualification pour la Ligue des champions, l'OM a été contraint de faire face au départ de Jorge Sampaoli. Frustré de la situation et inquiet des ambitions du club sur le mercato, le technicien argentin a préféré quitter le club phocéen. Très réactif, Pablo Longoria a décidé de nommer Igor Tudor sur le banc marseillais pour remplacer. Mais l'Espagnol se serait bien passé de ce léger contre-temps.

«C'est toujours un risque de changer l'équipe»

« La chose la plus difficile dans le football est de faire un marché. C'est toujours un risque de changer l'équipe. Il est difficile, voire impossible, de toujours trouver les bons joueurs et de les faire s'adapter à l'équipe. C'est toujours plus facile quand on se lance dans les profils de joueurs avec une idée collective de construction en tête », assure Pablo Longoria dans une interview accordée à AS avant de revenir plus en détails sur le changement d'entraîneurs entre Jorge Sampaoli et Igor Tudor.

«Nous ne comptions pas sur le départ de Sampaoli»