Mercato : Cristiano Ronaldo risque gros après son coup de sang

Publié le 20 octobre 2022 à 17h45

Amadou Diawara

Non utilisé par Erik ten Hag ce mercredi face à Tottenham, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la pelouse d'Old Trafford avant le coup de sifflet final de la rencontre. Un choix qui pourrait lui couter cher. Selon la presse espagnole, CR7 devrait être sanctionné à la fois financièrement et sportivement.

Ce mercredi, Erik ten Hag a décidé de faire sans Cristiano Ronaldo. En effet, le coach de Manchester United n'a pas offert la moindre minute de jeu à son numéro 7 lors de la victoire face à Tottenham (2-0). Ce qui a provoqué la colère du vétéran portugais de 37 ans.

Cristiano Ronaldo va recevoir une amende

En effet, Cristiano Ronaldo a quitté la pelouse d'Old Trafford avant le coup de sifflet final du choc entre Manchester United et Tottenham. A en croire The Athletic , CR7 aurait même quitté le stade sans être passé par le vestiaire des Red Devils au préalable. Une attitude qui pourrait lui couter cher.

Cristiano Ronaldo encourt également une punition sportive