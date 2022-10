Foot - Equipe de France

Equipe de France : Blessure, polémique… Le Graët envoie un énorme message à Pogba

Blessé depuis l’été dernier et toujours impliqué dans une affaire judiciaire où il serait victime de tentative d’extorsion, Paul Pogba se bat pour être présent à la Coupe du Monde. A deux semaines de la liste, Noël Le Graët a envoyé un message fort au milieu de la Juventus.

Dans moins d’un mois, l’équipe de France affrontera l’Australie en ouverture de la Coupe du Monde. Une rencontre qui s’écrit, pour le moment, en pointillés pour plusieurs cadres de Didier Deschamps, dont Paul Pogba. Même s’il a repris l’entraînement collectif avec la Juventus, l’international français n’a pas joué depuis le mois de juillet.

Toutefois, avec le forfait déjà annoncé de N’Golo Kanté, Didier Deschamps espère pouvoir compter sur Paul Pogba. Au-delà de ses pépins physiques, le milieu de la Juventus vit également une période difficile sur le plan personnel puisqu’il est toujours au cœur d’une folle affaire d’extorsion où il serait victime des agissements de son frère, Mathias Pogba, et de certains de ses amis d’enfance.

🇫🇷 France never lost when Paul Pogba and N'Golo Kanté started a match together:🏃‍♂️ 31 games✅ 22 wins🤝 9 drawsThe Chelsea midfielder will be a terrible miss at the World Cup! 💔 pic.twitter.com/4IV9wklRVc