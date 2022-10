Foot

Menacé, Paul Pogba a failli prendre une folle décision

Publié le 24 octobre 2022 à 13h30

Hugo Chirossel

Toujours au cœur d’une incroyable affaire judiciaire impliquant son frère Mathias, Paul Pogba est actuellement sur le chemin du retour, après sa blessure au genou. Séquestré en mars dernier, l’international français a fait l’objet d’une tentative d’extorsion. Des événements qui ont failli le pousser à arrêter sa carrière d’après un de ses proches.

De retour à la Juventus l’été dernier, à l’issue de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba vit des moments très difficiles depuis quelques mois. Touché au genou, il n’est pas encore certain de pouvoir participer à la Coupe du Monde avec l’équipe de France, qui débutera dans quelques semaines.

Mercato - PSG : Le contrat démentiel de Mbappé fait des ravages en interne https://t.co/brMn9vYTr9 pic.twitter.com/LIZwYXNmb2 — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

Pogba aurait songé à arrêter sa carrière

En plus de cela, l’international français a été victime d’extorsion et de menaces, dans une affaire impliquant son frère, Mathias Pogba. Après avoir été séquestré au mois de mars dernier par des hommes lourdement armés, le joueur âgé de 29 ans aurait songé à mettre un terme à sa carrière. C’est en tout cas ce qu’a confié Boubacar Camara, ami d’enfance de Paul Pogba, dans des propos relayés par le JDD .

«J'ai plus envie de jouer au foot»