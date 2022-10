Foot

Après sa retraite, voilà les phrases cultes de Franck Ribéry

Publié le 23 octobre 2022 à 13h00

Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Franck Ribéry a mis fin à une carrière bien remplie. L'ancien joueur du Bayern Munich aura marqué les esprits par son talent et certains buts mémorables. Mais également par ses phrases cultes dont certaines sont inoubliables. Le 10 Sport vous propose de retrouver les plus marquantes.

Comme on pouvait s'en douter, Franck Ribéry a bel et bien annoncé la fin de sa carrière vendredi. Handicapé par de gros problèmes au genou, l'ancien joueur du Bayern Munich a ainsi dit stop à 39 ans et alors qu'il avait rejoint la Salernitana il y a un an. L'heure est donc au bilan pour Franck Ribéry qui s'est révélé aux yeux du grand public lors de la Coupe du monde 2006 pour laquelle il a été convoqué par Raymond Domenech. Buteur contre l'Espagne en huitième de finale, le natif de Boulogne sur mer s'est rapidement imposé comme un cadre en sélection avant de rejoindre le Bayern Munich en provenance de l'OM. Entre 2007 et 2019, il va même devenir une légende d'un des clubs les plus prestigieux de l'histoire du football avec en point d'orgue une année 2013 exceptionnelle qui aurait du lui permettre de remporter le Ballon d'Or.

Les adieux de Ribéry

C'est donc une carrière bien remplie qui a pris fin vendredi et Franck Ribéry n'a pas manqué de faire ses adieux au football devant les supporters de la Salernitana : « J'ai dit à mes coéquipiers qu’arrêter le football n’était pas ma plus grande peine, mais plutôt ne plus pouvoir les aider. Je vais donc pouvoir continuer à le faire. Tout le monde ici m’a aidé, m’a demandé de rester. Il y a trois mois encore, je me sentais bien. J’avais fait une bonne présaison, mais ensuite j’ai commencé à ressentir les premières douleurs au genou. Lors de la première journée de championnat face à la Roma j’ai joué avec la douleur et ensuite les trois jours qui ont suivi je n’ai même pas réussi à bouger. Les docteurs ont dit que la situation était très grave. J'aurais bien aimé choisir le moment ou arrêter ».

Voilà ses plus belles phrases