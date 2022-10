Foot - OM - PSG

PSG/OM : Ces traitres qui sont directement passés à l’ennemi

Publié le 16 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

Le championnat de France de Ligue 1 a rendez-vous avec son Classique ce dimanche soir. Les deux géants français déchainent les passions mais ont fait affaire par le passé. En effet, plusieurs joueurs du PSG ont signé à l'OM et inversement. Le10sport.com vous dresse le top 5 des traitres qui sont directement passés chez l'ennemi juré.

Dans les années 90, Bernard Tapie constate le déclin des Girondins de Bordeaux et cherche donc un nouveau concurrent au club qu'il préside, l'OM. Alors, la rivalité avec le PSG nait de cette réflexion. Depuis, elle n'a cessé de croitre et les supporters des deux camps sont devenus ennemis. Pour certains joueurs, pas question de refuser une opportunité professionnelle unique, quitte à perdre l'amour des supporters. En effet, des transferts ont eu lieu entre les deux clubs, en voici un top 5 des plus marquants.

PSG/OM : Pendant le Classique, ils vont se retrouver https://t.co/JCOhs86C4L pic.twitter.com/uusU4qBEXT — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Stéphane Dalmat

Très jeune, Stéphane Dalmat impressionne pour sa première saison avec Lens et rejoint l'OM après un an dans le Nord. Dans la cité phocéenne, Dalmat continue sur sa lancée et tape dans l'œil du PSG. Alors, en 2000, il rejoint le club de la capitale mais son passage s'écourte 6 mois plus tard. Il connaîtra une carrière très en-deça de ses qualités et des promesses affichées.

Jocelyn Angloma

En 1991, Jocelyn Angloma sort d'une très bonne saison avec le PSG. L'OM flaire le coup et décide de le recruter. Une décision qui va s'avérer payante puisqu'il deviendra une référence à son poste, participera au sacre de 1993 en Ligue des champions, et sera adulé par les supporters marseillais.

Jérôme Leroy

Jérôme Leroy a réussi une double trahison. Il quitte le PSG en 2000 pour rejoindre l'OM avant de retourner dans la capitale deux ans plus tard, du jamais vu. Malgré tout, les supporters du PSG préfèrent garder un bon souvenir d'un joueur combatif qui avait inscris un doublé lors du Classique au Vélodrome de la saison 2002-2003 où Ronaldinho avait brillé.

Frédéric Déhu

En 2004, Frédéric Déhu soulève la Coupe de France avec le PSG. Le Parisien est alors capitaine du club, apprécié des supporters. Mais il décide de rejoindre l'OM la même année, où son accueil sera mitigé avant qu'il ne s'impose et prenne le brassard dans la cité phocéenne. Au PSG, cette trahison n'est toujours pas digérée.

Fabrice Fiorèse

A son arrivée à Paris en 2001, personne ne peut imaginer que Fabrice Fiorèse va s'imposer. Le joueur est vivement critiqué pour ses simulations mais les supporters du PSG font bloc derrière lui et le soutiennent. Il parvient à inscrire un but en finale de Coupe de France, contre l'OM. Mais lorsque son ami Déhu s'envole vers Marseille en 2004, il décide de faire de même. Problème, le Vélodrome n'en veut pas et le hue à chaque apparition. Son passage est catastrophique et il sera prêté à l'issue de sa première saison pour mettre fin à la mascarade.