Équipe de France : L'annonce tombe pour le retour de Pogba

Publié le 28 octobre 2022 à 18h30

Blessé à un genou, Paul Pogba n’a pas disputé le moindre match depuis le début de la saison et cela inquiète forcément, avec la Coupe du monde qui approche à grands pas. Didier Deschamps aimerait beaucoup l’emmener au Qatar, mais son retour à la compétition ne semble pas être imminent du côté de la Juventus.

Cette saison, on a plus parlé de Paul Pogba pour ses frasques extra-sportives que pour ses prestations sur le terrain. Le milieu de terrain français se retrouve en effet au cœur d’une incroyable affaire d’extorsion d’argent teintée de menaces de mort et de séquestration, impliquant notamment son frère aîné Mathias. Pas vraiment la meilleure des façon d’aborder une Coupe du monde, sachant que niveau football les choses ne vont pas forcément mieux.

« Ce n'est pas facile à gérer, mais psychologiquement il va bien »

Toujours convalescent après son opération au genou, Paul Pogba a pu recevoir un message de la part de Didier Deschamps, qui semble attendre le dernier moment avant de prendre une véritable décision. « J'échange régulièrement avec lui. C'est quelqu'un qui a un gros mental. Évidemment, lié à sa blessure, ce n'est pas facile à gérer. Mais psychologiquement, il va bien » a expliqué le sélectionneur des Bleus , lors d’un entretien accordé à Brut .

« La condition indispensable est qu'il soit guéri »

Dans les colonnes de L’Equipe , il abordé plus largement le cas des blessés, puisqu’en plus de Pogba il doit composer avec la situation de Raphaël Varane ou encore de Mike Maignan. « Chaque cas est différent. Pour Raphaël, comme pour les autres, la condition indispensable est qu'il soit guéri. Le second critère que l'on fixe est la condition athlétique. On évaluera avec précision la capacité du joueur à enchaîner » a estimé Didier Deschamps, qui donnera sa liste pour la Coupe du monde le 9 novembre prochain.

Allegri ne le voit pas revenir avant le 10 novembre