Equipe de France : Le cauchemar continue pour Deschamps, nouvelle inquiétude avant la Coupe du monde

Publié le 27 octobre 2022 à 22h30

Arthur Montagne

A quelques jours de l'annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde, Didier Deschamps est confronté à une nouvelle mauvaise nouvelle. En effet, Steve Mandanda est sorti sur blessure lors du match nul du Stade Rennais contre Fenerbahçe (3-3). Le sélectionneur des Bleus doit encore trembler.

Le coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar approche à grands pas. En effet, dans trois semaines, la compétition sera lancée et chaque sélectionneur doit avoir une idée très précise sur le groupe qu'il emmènera. Néanmoins, jusqu'à la dernière minute, aucun joueur n'est à l'abri d'une blessure. Et Didier Deschamps est bien placé pour le savoir. Le coach des Bleus est en effet confronté à plusieurs incertitudes alors qu'il annoncera sa liste le 9 novembre. Et un nouveau coup dur pourrait inquiéter Didier Deschamps.

52' : 🔄 Changement de gardien de but. #FENSRFC 1-3 pic.twitter.com/IBB9cHoWe5 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 27, 2022

Mandanda sort sur blessure avec Rennes

En effet, en déplacement en Turquie pour y affronter Fenerbahçe en Ligue Europa, le Stade Rennais, qui a concédé le nul (3-3) après avoir pourtant mené 3-0, a également vu Steve Mandanda sortir sur blessure à la 52e minute. Au micro de RMC Sport , Bruno Genesio révèle que l'ancien portier de l'OM souffre d'une « petite douleur sur l'adducteur ou le haut de la cuisse donc on a préféré ne pas prendre de risque . »

Après Maignan, nouvelle inquiétude pour Deschamps

Impossible d'affirmer si Steve Mandanda sera forfait pour la Coupe du monde, mais la situation est inquiétante puisque Mike Maignan est également incertain pour le Mondial. Sélectionné par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement des Bleus afin de compenser les forfaits d'Hugo Lloris et de Mike Maignan, le gardien du Stade Rennais revient à un très bon niveau après une saison compliquée à l'OM, et semble donc prétendre à une place dans la liste de l'équipe de France, surtout si le portier de l'AC Milan ne revenait pas à temps. Si les absences de Mandanda et Maignan venaient à se confirmer, Alphonse Areola et Alban Lafont seraient les favoris pour accompagner Hugo Lloris.