Coupe du monde 2022 : Deschamps peut craindre le pire avec Benzema

Publié le 7 novembre 2022 à 23h45

La rédaction

Avec le Mondial qui approche à grands pas, les questions se font toujours plus nombreuses sur la liste de Didier Deschamps, qui sera dévoilée ce mercredi 9 novembre. La présence de certains cadres est souvent discutée et cela est le cas de Karim Benzema, qui n’a que très peu joué avec le Real Madrid depuis son Ballon d’Or

On a connu préparations plus tranquilles. Ces derniers mois, Didier Deschamps a perdu des pièces importantes en équipe de France, avec Paul Pogba et N’Golo Kanté qui ont notamment dû déclarer forfait pour la Coupe du monde. Et le danger d’en perdre d’autres existe toujours...

Équipe de France : Benzema forfait avant le Mondial, la sortie inquiétante d’Ancelotti https://t.co/stSEgktcmo pic.twitter.com/FBZdeFhp2I — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Deschamps n’est pas à l’abri d’une surprise

Les doutes concernent notamment Karim Benzema, auteur d’une année 2022 incroyable couronnée par un Ballon d’Or. Du côté du Real Madrid, on ne l’a vu jouer que tout récemment une vingtaine de minutes lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ce lundi, il est à nouveau absent du groupe qui va affronter le Rayo Vallecano en Liga.

Benzema pas totalement remis

D’après les informations de José Luis Sanchez, il y aurait bel et bien des problèmes qui subsisteraient avec Karim Benzema. Ce dernier ressentirait toujours une gêne à une jambe et c’est pour cela qu’il n’aurait pas participé aux derniers entrainements.