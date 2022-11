Foot - Équipe de France

Équipe de France : Benzema touché, une surprise dans la liste de Deschamps en attaque ?

Publié le 9 novembre 2022 à 16h10

Ce mercredi, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la Coupe du Monde au Qatar. Malgré les blessures, le sélectionneur de l’équipe de France a le choix, en particulier dans le secteur offensif où de nombreux joueurs brillent à travers l’Europe. D’ailleurs, une petite surprise serait à envisager en attaque.

Le suspense touche à sa fin. Ce mercredi soir, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la Coupe du monde au Qatar, et il reste plusieurs incertitudes. C’est notamment le cas en défense, où certains joueurs sont incertains à l’instar de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. De leur côté, Paul Pogba et N’Golo Kanté sont d’ores et déjà forfaits dans l’entrejeu, obligeant Deschamps à réfléchir à d’autres solutions.

Didier Deschamps a le choix en attaque

En revanche, Didier Deschamps a moins d’inquiétude à se faire en attaque. De nombreuses solutions s’offrent au sélectionneur de l’équipe de France, qui a déjà une idée précise des joueurs qu’il emmènera au Qatar. Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann ont d’ores et déjà leur place assurée, et ils devraient être accompagnés d’Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman et Christopher Nkunku. Mais un huitième joueur offensif pourrait être appelé.

Un huitième attaquant dans la liste ?