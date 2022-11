Foot - Équipe de France

Équipe de France : Les records hallucinants que veut aller chercher Mbappé au Qatar

Publié le 9 novembre 2022 à 13h00 - mis à jour le 9 novembre 2022 à 13h28

Après s’être révélé aux yeux du monde entier en Russie à l’été 2018, Kylian Mbappé débarque au Qatar avec le statut de star. L’attaquant du PSG est forcément attendu après avoir explosé des records de précocité lors du sacre tricolore il y a quatre ans. Et le Bondynois pourrait encore affoler les compteurs lors de cette Coupe du Monde.

« Ce qu’il fait est exceptionnel. » Assistant au plus près aux prestations XXL de Kylian Mbappé à l’été 2018, les joueurs de Didier Deschamps étaient à court de mots pour évoquer le niveau de l’attaquant du PSG, alors âgé de 19 ans, comme en témoigne cette sortie de Florian Thauvin après le huitième de finale remporté par les Français contre l’Argentine (4-3). Ce 30 juin 2018, Kylian Mbappé se révélait aux yeux du monde entier avec un doublé et sa course folle de 60 mètres, calculée à une vitesse de 37 km/h (égalant au passage le record d’Arjen Robben en 2014), permettant aux Bleus de récolter un penalty. De quoi déjà lui permettre de rentrer dans les livres d’histoire.

Grand espoir, Mbappé a tout explosé en Russie

Débutant sa carrière professionnelle à ce moment-là, Kylian Mbappé a enchaîné les records de précocité pour sa première Coupe du Monde. Face à l’Argentine, l’ancien crack de l’AS Monaco est devenu, à 19 ans et 6 mois, le deuxième plus jeune joueur à inscrire un doublé en Coupe du monde après Pelé contre la Suède, en finale du Mondial 1958 (17 ans et 8 mois). Dès le premier match de cette édition 2018 contre l'Australie (1-0), Kylian Mbappé était entré dans l’histoire en étant le plus jeune joueur des Bleus à disputer une partie dans une compétition majeure (Mondial et Euro). Il attendra la rencontre suivante, face au Pérou (1-0), pour ouvrir son compteur buts et devenir le plus jeune joueur à marquer un but pour l’équipe de France en tournois majeurs. Un autre record plus honorifique tombera ce jour-là pour Kylian Mbappé, premier bleu à inscrire un but en Coupe du monde en étant né après la victoire tricolore en 1998 (20 décembre 1998).

1998-2018, sur les traces de Zinedine Zidane

20 ans plus tôt, Zinedine Zidane changeait également de dimension avec le sacre des Bleus sur leurs terres, marquant deux buts devenus mythiques en finale contre le Brésil (3-0). Grâce à son doublé en huitième de finale contre l’ Albiceleste , Kylian Mbappé est devenu le 1er joueur français à inscrire au moins deux réalisations en phase à élimination directe d'un match de Coupe de Monde depuis Zinédine Zidane. Comme son idole, Kylian Mbappé s’illustrera lui aussi lors d’une finale victorieuse en inscrivant le dernier but de son équipe face à la Croatie (4-2). Un succès lui permettant de rejoindre Pelé (en 1958 à 17 ans, 8 mois et 6 jours) et Giuseppe Bergomi (1982 à 18 ans, 6 mois et 17 jours) dans la liste des plus jeunes participants à une finale.



Lors de la rencontre précédente contre le Belgique, c’est au niveau de la technique que s’illustrera le natif de Bondy, tentant 15 dribbles au cours de la demi-finale avec les Diables Rouges (1-0), un record pour un joueur tricolore sur un match de Coupe du Monde depuis l’apparition des statistiques en 1966. Au final, Mbappé réussira 32 dribbles, autre exploit qu'il peut espérer réitérer au Qatar.

2022, l’année de la confirmation pour un joueur déjà confirmé