Équipe de France : Benzema forfait avant le Mondial, un énorme coup de gueule est lâché

Publié le 8 novembre 2022 à 15h10

A moins de deux semaines du début de la Coupe du Monde, Karim Benzema se fait remarquer par ses absences avec le Real Madrid. L’international français souffre toujours d’une fatigue musculaire, de quoi faire réagir en Espagne, où l’attaquant est accusé de ne pas vouloir prendre de risque avant l’événement au Qatar.

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la Coupe du Monde ce mercredi, l’état de Karim Benzema inquiète. L’international français enchaîne les forfaits avec le Real Madrid, de quoi faire parler en Espagne, où certains l’accusent de se ménager volontairement à l’approche de l’événement au Qatar. C’est notamment le cas de l’ancienne gloire merengue Guti.

« Ce n'est pas possible de laisser ton équipe »

« Messi joue avec le PSG, Lewandowski joue avec Barcelone et tant d'autres joueurs , souligne Guti sur le plateau d’ El Chiringuito. Il y a un possible risque de ne pas aller au Mondial, mais tu dois l'assumer parce que ce n'est pas possible de laisser ton équipe. Bien sûr, personne ne veut rater la Coupe du monde mais il faut d'abord jouer avec ton équipe. On ne joue pas avec les joueurs qui devraient le faire à cause du Mondial. »

« Si quelqu'un n'a pas joué aujourd’hui, c'est parce que nous ne voulions pas prendre de risques, pas à cause de la Coupe du monde »