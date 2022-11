Foot - Équipe de France

Équipe de France : Sans Pogba et Kanté, Deschamps prêt à prendre une grande décision pour sa liste

Publié le 9 novembre 2022 à 12h45

L’absence de N’Golo Kanté et Paul Pogba à la Coupe du Monde pourrait arranger les affaires de Steve Mandanda. Alors que la présence du gardien au Qatar est incertaine, Didier Deschamps pourrait décider de l’emmener afin d’apporter de l’expérience au groupe.

Ce mercredi soir, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la Coupe du Monde, et il existe encore plusieurs incertitudes concernant les joueurs qui seront du déplacement au Qatar. C’est notamment le cas dans l’entrejeu, alors que Paul Pogba et N’Golo Kanté, tous les deux blessés, manqueront à l’appel. Des absences qui pourraient permettre à Jordan Veretout ou encore Eduardo Camavinga d’être appelés, mais cela pourrait également arranger Steve Mandanda.

Deschamps prêt à miser sur Mandanda ?

Selon L’Équipe , Didier Deschamps pourrait décider de miser sur Steve Mandanda en tant que doublure d’Hugo Lloris à la Coupe du Monde. Alors que deux cadres majeurs des Bleus manqueront à l’appel avec Pogba et Kanté, le sélectionneur tricolore ne serait pas insensible à l’idée d’appeler Mandanda afin d’apporter son expérience au groupe.

Équipe de France : Deschamps en plein casse-tête, une improbable surprise dans sa liste ? https://t.co/eZFwzjIxgw pic.twitter.com/sm0MamAc8y — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Areola comme numéro 3, Maignan forfait ?

En plus de son expérience, le gardien de 37 ans peut compter sur son bon début de saison avec le Stade Rennais pour prétendre à une place dans la liste de Didier Deschamps, lui qui a justement quitté l’OM pour retrouver du temps de jeu. A l’inverse, Mike Maignan, qui n’a plus joué depuis le 22 septembre à cause d'une lésion au mollet gauche, pourrait être absent, alors qu’Alphonse Areola partirait pour être troisième gardien.