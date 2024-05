Mercato : Un gros flop au PSG cet été !

Recruté par le PSG à l'été 2022, Renato Sanches a rapidement pris la tournure d'un flop et a donc été prêté par la direction parisienne du côté de l'AS Rome en début de saison. Problème : le club italien a décidé de ne pas lever son option d'achat, et le milieu de terrain portugais reviendra donc au PSG l'été prochain.

Sous l'impulsion de Luis Campos qui l'avait déjà recruté au LOSC, le PSG avait décidé de miser sur Renato Sanches lors du mercato estival 2022. Montant du transfert : 15M€. Sauf que le milieu de terrain portugais, miné par des prestations décevantes et pépins physiques à répétition, n'a jamais réussi à confirmer dans la capitale. Et le PSG avait donc décidé de le prêter avec option d'achat du côté de l'AS Rome l'été dernier.

