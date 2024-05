Un joueur s'annonce à l'OM, c'est une surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé sur le départ durant le mercato d'hiver, Jonathan Clauss est toutefois resté à l'OM où son contrat s'achève en juin 2025. Par conséquent, il semblait logique d'imaginer que l'international français quitterait le club phocéen à l'issue de la saison. Et pourtant, l'ancien Lensois assure qu'il sera toujours un joueur de l'OM la saison prochaine.

La saison de Jonathan Clauss n'a pas été de tout repos. Son départ de l'OM avait même été évoqué durant le mercato d'hiver compte tenu d'un différend avec sa direction qui lui reprochait son comportement peu professionnel. Et pourtant, l'international français annonce qu'il sera toujours à l'OM la saison prochaine.

Gasset - OM : Une offre inattendue peut tout relancer https://t.co/KnGx23WzHQ pic.twitter.com/iZChCCu62v — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Clauss s'annonce à l'OM

« J’ai encore un an de contrat. À mon avis, il y a de fortes chances qu’on me revoie à Marseille, à moins d’un été mouvementé. Mais ça, c’est encore loin », assure l'international français dans les colonnes du JDD . Une annonce pour le moins surprenante puisqu'en février dernier, Medhi Benatia s'était montré très cash au sujet de Jonathan Clauss et son avenir.

Les tensions sont terminées ?