Le PSG a identifié son premier transfert de l'été

Prêté l'été dernier à l'AS Roma, Renato Sanches pensait pouvoir se relancer sous les ordres de José Mourinho. Mais le Special One a été démis de ses fonctions, et le milieu de terrain portugais a confirmé sa fragilité physique, enchaînant les blessures. Par conséquent, son option d'achat de 15M€ ne sera pas levée, mais le PSG compte déjà s'en séparer.

Cet été, le PSG devrait être l'un des clubs les plus actifs sur le mercato. Et plusieurs dossiers avancent déjà concrètement, à l'image du transfert définitif d'Hugo Ekitike à l'Eintracht Francfort. Néanmoins, en ce qui concerne Renato Sanches, c'est l'inverse. En effet, l'AS Roma ne devrait pas lever son option d'achat estimée à 15M€.

Le PSG ne compte pas conserver Renato Sanches

Ainsi, selon les informations de Fabrizio Romano, Renato Sanches va faire son retour au PSG cet été. Mais il ne devrait pas pouvoir prétendre à une place dans la rotation. Et pour cause, alors que le contrat de l'international portugais court jusqu'en 2027, le club de la capitale devrait lui chercher une porte de sortie. Définitive cette fois-ci.

Plusieurs recrues attendues au milieu ?

Il faut dire que le PSG compte sérieusement se renforcer dans ce secteur de jeu, et plusieurs joueurs sont déjà attendus pour étoffer le milieu de terrain de Luis Enrique. Par conséquent, cela laisse très peu d'options à Renato Sanches d'espérer intégrer la rotation parisienne.