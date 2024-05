Transferts : Il voulait quitter l’OM pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant de porter les couleurs du PSG, Zoumana Camara avait évolué du côté de l'OM au début des années 2000. Et l'ancien défenseur central avait même voulu quitter le club phocéen pour prendre la direction du Parc des Princes à l'époque de Luis Fernandez, mais son transfert n'avait pas pu se concrétiser comme il le raconte dans les colonnes de L'EQUIPE.

C'est un fait, Zoumana Camara est très identifié PSG de par son parcours. Joueur du club francilien entre 2007 et 2015, il avait entamé dans la foulée sa reconversion dès la saison suivante dans le staff de Laurent Blanc, et il dirige même depuis 2021 les U19 du PSG. Pourtant, peu de gens s'en souviennent, mais Camara avait porté les couleurs de l'OM entre 2000 et 2002, et Luis Fernandez avait même tenté de l'attirer une première fois au PSG durant cette période marseillaise.

« J'étais emballé, mais ça ne s'est pas fait »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE , Zoumana Camara raconte son transfert avorté de l'OM vers le PSG : « J'étais à Marseille et je devais signer au PSG avec Luis Fernandez. Je le vois dans un restaurant marocain à Paris. Il prend un papier : "La saison prochaine, je veux jouer avec une défense à trois, Heinze, Pochettino et toi." J'étais emballé et, au final, ça ne s'est pas fait... », confie l'ex-international français (1 sélection).

Camara grand fan du PSG