PSG : «Ça m'a fait peur», le Qatar lui a fait une offre inattendue

Amadou Diawara

A la fin de la saison 2014-2015, Zoumana Camara a mis fin à sa carrière sportive. Alors qu'il a tiré sa révérence au PSG, QSI lui a proposé d'intégrer le staff de son équipe première. Comme l'a avoué Zoumana Camara, il a eu peur de relever ce défi.

Passé par l'ASSE et l'OM, Zoumana Camara défendait les couleurs du PSG lorsqu'il a raccroché les crampons. Alors qu'il a évolué pendant huit saisons à Paris, QSI lui a proposé d'intégrer le staff de son équipe professionnelle à la fin de l'exercice 2014-2015.

Camara est passé de joueur à entraineur au PSG

Après avoir débuté en tant qu'entraineur adjoint, Zoumana Camara est actuellement le technicien des U19 du PSG. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , l'ancien défenseur central s'est livré sur sa reconversion au sein du club de la capitale.

«Un mois après, tu repars de zéro»