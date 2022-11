Foot - PSG

PSG : Frayeur pour Mbappé avant le Mondial ? Campos fait le point

Publié le 7 novembre 2022 à 16h10

Thibault Morlain

Ce dimanche, le PSG s'est imposé sur le terrain de Lorient (1-2), mais en fin de match, on a craint le pire en voyant Kylian Mbappé sortir. Forcément, à quelques jours de la Coupe du Monde, on retient son souffle, redoutant une blessure pour le crack de Bondy. Finalement, il y aurait plus de peur que de mal pour Mbappé.

Alors que l'état de santé de Karim Benzema inquiète déjà, il ne manquerait plus que l'équipe de France soit privée de Kylian Mbappé pour la Coupe du Monde. Et c'est ce qu'on a redouté ce dimanche en voyant le numéro 7 du PSG sortir en fin de match contre Lorient, visiblement diminué physiquement. Faut-il alors craindre le pire ?

Galtier rassure pour Mbappé

Après la rencontre face à Lorient, Christophe Galtier s'était voulu rassurant concernant l'état de santé de Kylian Mbappé. L'entraîneur du PSG avait alors expliqué : « Non, non rien de grave. Kylian a fait des efforts, il y avait de la fatigue. Il est énormément sollicité. Et c'est bien mieux comme ça de demander à sortir que de prendre le risque de rester sur le terrain et d'être complétement absent ».

