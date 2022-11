Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a grillé son joker avec le Real Madrid

Publié le 7 novembre 2022 à 09h45

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a pris une grande décision en mai dernier : prolonger son contrat au PSG ou s’engager en faveur du Real Madrid. Après avoir repoussé les avances du champion d’Europe pour rester au Paris Saint-Germain, Mbappé a pris un énorme risque pour un éventuel avenir à la Casa Blanca.

Kylian Mbappé a pris une grande décision au printemps dernier. Alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge en dégraissant suffisamment l’effectif de Carlo Ancelotti en amont les saisons précédentes, le champion du monde tricolore était confronté à un dilemme cornélien : prolonger son contrat qui courrait jusqu’en juin dernier au PSG ou s’engager en tant qu’agent libre au Real Madrid.

Mbappé a recalé le Real Madrid pour prolonger au PSG

Finalement, Kylian Mbappé a privilégié la première option et a apposé sa signature sur un nouveau contrat qui prendra fin en juin 2025 bien que dans l’accord convenu entre les deux parties, Mbappé serait libre de décider ou non de partir librement à l’été 2024.

Coupe du monde 2022 : Mbappé, Benzema... Coup de tonnerre à venir pour Deschamps ? https://t.co/Y4BD7jf8iA pic.twitter.com/cnftLlYC2W — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

«Il va falloir laisser du temps avant de voir Kylian Mbappé au Real Madrid»