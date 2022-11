Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Vers une nouvelle guerre avec le Real Madrid sur le mercato ?

Publié le 7 novembre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Habitués à s'affronter sur le mercato, le PSG et le Real Madrid avaient notamment largement bataillé pour Kylian Mbappé ces derniers mois. Mais c'est désormais pour un autre attaquant que les deux clubs pourraient se battre sur le marché, à savoir Youssoufa Moukoko.

Depuis plusieurs saisons, le PSG et le Real Madrid se retrouvent en compétition sur le mercato. Le dernier cas en date concerne évidemment Kylian Mbappé qui a préféré prolonger au PSG alors que son contrat arrivait à échéance et qu'une arrivée libre au sein du club merengue prenait. Et c'est désormais un autre attaquant qui pourrait se retrouver au cœur d'une bataille.

PSG : Après son divorce avec Wanda Nara, Mauro Icardi revit https://t.co/HOjCnqwfQP pic.twitter.com/fyICOfTc7S — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Moukoko entre le PSG et le Real Madrid

En effet, Youssoufa Moukoko, qui réalise un excellent début de saison avec le Borussia Dortmund, serait notamment dans le viseur du PSG et du Real Madrid comme l'avance Bernabeu Digital . Mais pour le moment, le jeune attaquant se concentre sur le club allemand.

«Je me sens vraiment chez moi ici»