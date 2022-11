Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier défend un cas très spécial

Publié le 7 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG au cours du mercato estival, Renato Sanches a encore beaucoup de mal à trouver son rythme de croisière au Parc des Princes et à obtenir un temps de jeu régulier. Malgré cette situation délicate, Christophe Galtier assure la défense de son joueur, qu’il avait déjà côtoyé du côté du LOSC.

En quête de nouveaux renforts dans l’entrejeu lors du dernier mercato estival avec les nombreux départs bouclés dans ce secteur (Paredes, Gueye, Simons, Herrera, Rafinha), le PSG a donc fait venir Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler ainsi que Renato Sanches. Le milieu de terrain portugais de 25 ans, recruté en provenance du LOSC pour 15M€, ne débarquait pas en terrain totalement inconnu au Parc des Princes puisqu’il y a retrouvé Luis Campos et Christophe Galtier, ses anciens mentors chez les Dogues . Mais tout ne se passe pas comme prévu pour Sanches.

Sanches, éternel remplaçant au PSG

Malgré le récent changement de système avec quatre défenseur et trois milieux de terrain au PSG, Renato Sanches peine à obtenir davantage de temps de jeu. Barré par une rude concurrence dans l’entrejeu (Verratti, Vitinha, Ruiz, Danilo, Soler…), l’international portugais a également eu quelques pépins physiques. Et à ce jour, Sanches n’a eu droit qu’à 8 petites apparitions en Ligue 1 sous le maillot du PSG.

Galtier assure sa défense