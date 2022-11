Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier monte au créneau pour cette recrue de Campos

Publié le 5 novembre 2022 à 15h00

Axel Cornic

A la veille de la rencontre face au FC Lorient, Christophe Galtier est revenu sur le recrutement de Renato Sanches, qui n’a pas vraiment montré tout ce que l’on attendait de lui à son arrivée lors du dernier mercato. Gêné par les blessures, l’ancien du LOSC n’a jamais réussi à s’inscrire dans la continuité au Paris Saint-Germain.

Avec le passage à un milieu à trois, Christophe Galtier a pu lancer un nouveau joueur aux côtés de la paire titulaire depuis le début de la saison, formée par Marco Verratti et Vitinha. On pensait que Renato Sanches allait être le grand gagnant de cette révolution, mais c’est finalement Fabian Ruiz qui a tiré son épingle du jeu, montrant de très belles choses ces dernières semaines.

Ruiz, le grand gagnant ?

Le Portugais a certes dû composer avec quelques pépins physiques cette saison, mais il est encore très loin d son véritable niveau. A l’inverse, Fabian Ruiz a su saisir sa chance et apporte une véritable alternative au traditionnel milieu à deux que Christophe Galtier a souhaité installer au début de la saison.

« On n'a pas encore le Renato que j'ai pu connaître à Lille »

Le coach du PSG ne va pas pour autant lâcher Renato Sanches, qu’il a connu par le passé au LOSC. « Il y a un manque de préparation. Il a été longtemps en attente de son transfert. Ce qui a généré des pépins musculaires. Et il y a l'intégration au groupe et sur le plan footballistique » a expliqué Galtier, en conférence de presse. « On n'a pas encore le Renato que j'ai pu connaître à Lille, que certains ont pu apprécier lors de grands matchs à Lille ».

« Je touche du bois pour lui »