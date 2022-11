Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre du Qatar pour Endrick ? La réponse

Après un premier mercato avec le PSG, Luis Campos s'active déjà pour les prochaines fenêtres de recrutement. En attaque, le conseiller sportif portugais aimerait frapper un grand coup en recrutant Endrick, le prometteur joueur de Palmeiras que les cadors européens s'arrachent. Néanmoins, il ne serait toujours pas passé à l'action.

Depuis plusieurs semaines, Endrick fait saliver les grosses cylindrées européennes, à commencer par le PSG. Après avoir rêvé de Rafael Leao ou encore Bernardo Silva, Luis Campos souhaiterait assouvir l'un de ses désirs en signant Endrick. Le Portugais a l'habitude d'aller chercher des jeunes prospects à l'étranger et il se trompe rarement. Les intérêts du Real Madrid et de Chelsea sont des indicateurs des promesses concernant celui que l'on présente comme le « nouveau Neymar ».

Real Madrid, Paris Saint-Germain and Chelsea are the three clubs that are pushing hard to sign Endrick. They are ahead of all the other clubs. 🚨🇧🇷 #transfers There's no official bids to Palmeiras yet - but it will happen soon. Release clause: €60m. Endrick would join in 2024. pic.twitter.com/ZEw5kNasLA