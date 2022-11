Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a un énorme coup à jouer avec ce crack brésilien

Publié le 5 novembre 2022 à 12h45

Arnaud De Kanel

Désireux de recruter Endrick, Luis Campos a de la concurrence sur le dossier. Le jeune de Palmeiras est très suivi et les explosions récentes de Vinicius Jr et Rodrygo donnent des idées aux cadors européens qui souhaitent imiter le Real Madrid en allant piocher au Brésil très tôt. De quoi intéresser le PSG, mais pas seulement...

Endrick n'en finit plus de faire parler. Présenté comme le « nouveau Neymar » au Brésil, le crack brésilien est convoité par les plus grandes écuries européennes. Et la concurrence est de taille pour le PSG.

Le PSG en avance, avec Chelsea et le Real Madrid

Via son compte Twitter , Fabrizio Romano affirme que le PSG, Chelsea et le Real Madrid ont une longueur d'avance sur le dossier Endrick. Dernièrement, c'est le Real qui semblait le mieux positionné sur le Brésilien, avant que le père du joueur ne démente cette rumeur.

« Il n'y a rien de décidé pour le Real Madrid »