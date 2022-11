Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour un gros coup de Campos

Publié le 5 novembre 2022 à 07h00

Contractuellement lié à Manchester United jusqu’à l’issue de la saison, Marcus Rashford serait susceptible de ne pas donner suite aux avances de Luis Campos. Le conseiller football du PSG chercherait à l’attirer à Paris. Mais le train semblerait être déjà passé.

Marcus Rashford pourrait-il échapper au PSG ? Dans la foulée du transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais en août dernier, Christophe Galtier réclamait le recrutement d’un avant-centre en conférence de presse. Et Luis Campos s’est exécuté en cochant les noms de Rafael Leao et de Marcus Rashford entre autres selon L’Équipe . Finalement, Rashford est resté à Manchester United bien que son contrat expirera en juin prochain.

Marcus Rashford n’a pas voulu rejoindre le PSG à l’intersaison…

La cause ? Marcus Rashford la partageait en août dernier à l’occasion d’une entrevue accordée à Sky Sports. « Pour moi, j'ai toujours voulu rester à Manchester United aussi longtemps que possible et concourir pour des trophées et en gagner ici au club. J'espère que nous pourrons recommencer à le faire. C'est quelque chose que je suis définitivement en train de pousser à faire ».

… devrait snober Campos et le PSG à l’été prochain