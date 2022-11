Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo est interpellé pour son transfert

Publié le 5 novembre 2022 à 08h15

Amadou Diawara

A la peine à Manchester United, Cristiano Ronaldo serait déterminé à changer de club lors du prochain mercato hivernal, et ce, même s'il sera en fin de contrat le 30 juin. Compatriote portugais de CR7, Bruno Alves a pris position pour son avenir et lui a adressé un conseil pour prendre sa décision.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo voulait fuir Manchester United pour évoluer dans un club qui dispute la Ligue des Champions. Toutefois, CR7 n'a pas trouvé preneur.

«Il doit puiser au fond de lui-même»

Dans l'obligation de rester à Manchester United, Cristiano Ronaldo vit un cauchemar depuis le début de la saison. En effet, l'attaquant portugais de 37 ans peine à enchainer les titularisations sous la houlette d'Erik ten Hag. Et alors qu'il est sous contrat jusqu'au 30 juin avec les Red Devils , Cristiano Ronaldo voudrait prendre le large dès le mois de janvier.

«Si je pense à l'attirer vers l'AEK Athènes ? Non, non»