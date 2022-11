Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos reçoit une réponse finale sur le mercato

Publié le 5 novembre 2022 à 12h10

Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison à Manchester United, Marcus Rashford aurait à coeur de réussir chez les Red Devils et ne songerait plus vraiment à prendre le large malgré l’intérêt concret de Luis Campos, prêt à l’attirer au PSG.

Marcus Rashford semblerait être une option prise en considération par Luis Campos depuis le dernier mercato estival. Pour rappel, le départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais a incité l’entraîneur Christophe Galtier à réclamer le recrutement d’un nouvel attaquant au conseiller football du PSG.

À Paris, l’option Rashford ne serait pas écartée

Cependant, Marcus Rashford ne semble pas s’être laissé distraire par l’intérêt du PSG et ce, bien que The Times affirmait le contraire lors du dernier mercato estival. The Daily Mail a confirmé dernièrement que le comité de direction du PSG aurait toujours des vues sur Marcus Rashford et suivrait sa situation contractuelle du côté de Manchester United, son engagement prenant fin en juin prochain.

Plus de conversations concernant un départ de Rashford