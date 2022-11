Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos vise un coup XXL à 0€, un crack lui fait passer un message

Promis à un grand avenir, Youssoufa Moukoko arrive à la fin de son contrat et suscite naturellement de grosses convoitises sur le marché des transferts. Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Liverpool seraient sur les traces de l’attaquant de 17 ans, mais le Borussia Dortmund peut croire en ses chances de conserver sa pépite.

Avec 6 buts et 6 passes décisives au compteur, Youssoufa Moukoko commence sérieusement à faire parler de lui en Europe, et cela risque de durer. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’attaquant de 17 ans qui a inscrit un doublé samedi contre le VfL Bochum (3-0) sera libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier en vue du prochain exercice, une situation dont souhaitent profiter plusieurs cadors.

D’après la presse allemande, le PSG serait notamment sous le charme de Youssoufa Moukoko, qui fêtera ses 18 ans le 20 novembre prochain, mais Luis Campos n’est pas le seul. D’après Sport , le FC Barcelone est également à l’affût, tout comme la Juventus, le Real Madrid et Liverpool. Une menace de taille pour le Borussia Dortmund.

Five goals for Youssoufa Moukoko in 12 games with Borussia Dortmund this season — another rising talent, born in November 2004, still 17. 👀⭐️ #BVBHis current deal with BVB expires in June 2023. pic.twitter.com/sVdGQHp20A