Mercato - OM : Longoria prêt à prendre une décision fracassante pour son avenir ?

Publié le 7 novembre 2022 à 09h10

Pierrick Levallet

Ces dernières semaines, l’OM peine à sortir la tête de l’eau. Comme Igor Tudor, Pablo Longoria commence à être pointé du doigt, notamment pour ses choix lors du dernier mercato estival. Si la situation du club phocéen ne change pas rapidement, le président marseillais pourrait être amené à reconsidérer son avenir sur la Canebière.

Alors qu’il faisait l’unanimité à l’OM jusqu’à présent, Pablo Longoria commence à essuyer quelques critiques. Alors que le club phocéen traverse une phase délicate (une victoire sur les cinq derniers matchs), le mercato du président marseillais commence à être remis en question. Entre la gestion du cas Bamba Dieng et le choix d’Igor Tudor, Pablo Longoria a peut-être fait des erreurs. De quoi le pousser vers la sortie ?

Critiqué, Longoria pourrait plier bagage

Comme le rapporte Média Foot , Pablo Longoria pourrait reconsidérer son avenir à l’OM si la saison venait à devenir plus délicate par la suite. L’Espagnol commence à être pointé du doigt par les supporters, ce qui pourrait pousser à terme le président phocéen à plier bagage. En cas de départ, Pablo Longoria devrait avoir l’embarras du choix.

Un retour à la Juventus d’actualité pour Longoria ?