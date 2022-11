Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros feuilleton du moment enfin réglé ?

Publié le 7 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Largement pointé du doigt ces derniers jours pour les résultats de l’OM et l’élimination en Ligue des Champions, Igor Tudor est-il pour autant sur la sellette ? La direction du club phocéen ainsi qu’un membre du vestiaire ont mis les choses au clair à ce sujet et affichent leur envie de continuer avec l’entraîneur croate.

C’est un fait, l’OM ne traverse pas forcément un période très simple sur le plan sportif, et l’élimination contre Tottenham en Ligue des Champions mardi dernier en est l’un des symboles. Considéré comme étant le principal responsable de cette débâcle, l’entraîneur marseillais Igor Tudor se voit adresser de nombreux reproches, notamment dans son utilisation de Dimitri Payet et Bamba Dieng. Mais Tudor est-il pour autant menacé sur le banc de l’OM ?

La direction ne lâche pas Tudor

Présents à la Commanderie vendredi, Javier Ribalta et David Friio, respectivement directeur du football et directeur sportif de l’OM, ont évoqué la situation de Tudor. Et trio composé des deux hommes en compagnie du président Pablo Longoria a indiqué avoir « confiance en Tudor et sur la façon de jouer » malgré les récentes contre-performances. « Nous sommes unis derrière le coach », a ajouté Ribalta sur le sujet. En clair, la direction de l’OM conserve toute sa confiance envers Tudor. Une tendance confirmée par une source interne de l’OM, interrogée par La Provence : « Il n’y a aucun danger pour Igor. Je peux vous assurer que les signaux d’un coach sur la fin sont complètement différents de ceux que l’on constate aujourd’hui ».

« Tudor est convaincant »