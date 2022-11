Foot - Mercato

Tudor, Skriniar, Endrick... Toutes les infos mercato du 6 novembre

Publié le 6 novembre 2022 à 12h03

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le transfert du «nouveau Neymar» quasiment réglé ?

Considéré comme le nouveau grand espoir du football brésilien, Endrick affole déjà le marché des transferts. Chelsea, le Real Madrid et le PSG semblent être les clubs les plus avancés sur le transfert de l'attaquant de Palmeiras âgé de 16 ans. Et selon les informations du journaliste de MARCA Mario Cortegana, « la saga Endrick n'atteindra pas janvier. La course se déroule en ce moment et à mon avis, elle sera terminée avant janvier . »



PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour Skriniar

Pendant tout l'été, Milan Skriniar a été la grande priorité du PSG. Et alors que le contrat du Slovaque s'achève en juin prochain, le club de la capitale espère être en mesure de revenir à la charge soit cet hiver soit en fin de saison lorsqu'il sera libre. Cependant, selon les informations des TMW , l'Inter Milan est désormais très confiant quant à l'issue de ce dossier qui pourrait être connue dès la mi-novembre. Un contrat jusqu'en 2027 pourrait être signé par Milan Skriniar.



PSG : Le Qatar prépare une offre de 150M€ sur le mercato

Sur le mercato, Jude Bellingham est probablement l'un des joueurs les plus convoités. Il faut dire que le jeune milieu de terrain brille avec le Borussia Dortmund et le Real Madrid le suit depuis très longtemps. Néanmoins, selon OK Diario , c'est bien le PSG qui pourrait dégainer en premier. Une offre avoisinant les 150M€ serait même à l'étude dans les bureaux des décideurs parisiens.



