Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert du «nouveau Neymar» quasiment réglé ?

Publié le 6 novembre 2022 à 10h15

Arnaud De Kanel

Annoncé au Real Madrid, à Chelsea ou encore au PSG, Endrick n'en finit plus de faire parler de lui en Europe. Le jeune brésilien de 16 ans suscite déjà les convoitises des plus grands clubs qui se livrent une bataille acharnée pour le récupérer. D'ailleurs, le dénouement pourrait connaitre son issue dans peu de temps...

Au Brésil, on le surnomme déjà le « nouveau Neymar » et en Europe, son nom est placé en haut des listes des plus grands clubs européens. A seulement 16 ans, Endrick est la nouvelle pépite du football mondial. L'attaquant de Palmeiras serait dans les petits papiers du PSG et de Luis Campos. Alors qu'on le pensait à la traine, le dossier serait sur le point d'être bouclé.

Mercato - PSG : Cette cible à 20M€ de Campos a choisi sa prochaine destination https://t.co/5BaLDsh6ia pic.twitter.com/OGAMuubpjf — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Endrick a la cote

D'après les informations de Fabrizio Romano, trois clubs se démarquent pour enrôler Endrick. Il s'agit du PSG, de Chelsea mais surtout du Real Madrid qui revient avec insistance lorsque l'on parle du crack brésilien.

«Je crois que la saga Endrick n'atteindra pas janvier»