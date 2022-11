Foot - Equipe de France

Equipe de France : Avant le Mondial, Ancelotti dit tout sur la blessure de Benzema

Publié le 9 novembre 2022 à 14h00

Thomas Bourseau

Ecarté de pelouses ces derniers temps en raison d’une gêne musculaire récurrente à la cuisse, Karim Benzema n’a pas eu un temps de jeu optimal afin de préparer au mieux la Coupe du monde au Qatar qui débutera le 22 novembre pour l’Equipe de France. Cependant, l’attaquant du Real Madrid n’a pas douté et se trouve en mesure d’apporter sa pierre à l’édifice selon son entraîneur Carlo Ancelotti.

N’ayant pu disputer qu’une partie d’un match des cinq dernières sorties du Real Madrid, Karim Benzema ne se trouve pas dans les meilleures dispositions physiques pour disputer la rencontre opposant le club merengue à Cadix jeudi soir. RMC Sport a affirmé ce mercredi matin qu’au détour d’une discussion entre le coach du club merengue Carlo Ancelotti et Karim Benzema, la décision de ne pas faire jouer l’international français tant qu’il sera musculairement gêné aurait été prise. Benzema ne jouera donc plus un match avec le Real Madrid avant le Mondial qui débutera le 22 novembre avec l’Australie pour l’Equipe de France.

Ancelotti vide son sac sur l’état physique de Benzema

Pour autant, RMC Sport a confié en parallèle que Karim Benzema serait suffisamment confiant pour être physiquement prêt pour cette première échéance au Mondial face à l’Australie. Ce mercredi, Carlo Ancelotti était de passage en conférence de presse et a fait un point sur l’état actuel de son numéro 9 et capitaine. « Son état 'Il ne m'a pas du tout dérangé, il n'a pas pu aider l'équipe mais il a essayé. Il n'a pas pu revenir avec cette gêne, ce qui n'est pas beaucoup ». En outre, l’entraîneur du Real Madrid a tenu à recadrer, dans des propos rapportés par Marca , les observateurs qui commencent à estimer que le Ballon d’or 2022 est en train de doucement s’effacer à la Casa Blanca . « Je n'ai rien à leur dire. Le premier blessé est Karim qui arrive à la Coupe du monde alors qu'il a eu les minutes nécessaires pour être dans les meilleures conditions. Je n'y crois pas, c'est absurde. Ce n'est pas un problème grave ».

Equipe de France : Blessé, Benzema a un objectif pour le Mondial https://t.co/Mw7FE2U6Vi pic.twitter.com/4Muup8Dmeh — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Pour Ancelotti, Benzema n’a pas douté pour la Coupe du monde