Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps peut trembler, grosse incertitude avant sa liste

Publié le 9 novembre 2022 à 11h10

Écarté des terrains durant six semaines, Presnel Kimpembe pensait être de retour à temps en vue de la Coupe du Monde, mais le défenseur du PSG souffre désormais du talon d’Achille droit et apparaît plus que jamais incertain pour l’événement au Qatar, et ce malgré la détermination du principal intéressé.

Alors qu’il dévoilera sa liste pour la Coupe du Monde ce mercredi, Didier Deschamps est dans l’incertitude concernant sa défense. Et pour cause, Raphaël Varane ne rejouera pas avant le début de l’événement au Qatar à cause d’une lésion aux ischio-jambiers, et le sélectionneur des Bleus n’est pas plus avancé avec Presnel Kimpembe, lui aussi incertain.

L’était de Kimpembe préoccupe

De retour d’une lésion des ischio-jambiers gauches, Presnel Kimpembe souffre désormais du talon d’Achille droit après avoir été victime d’un coup à l’entraînement. Forfait pour le déplacement à Lorient le week-end dernier, le joueur du PSG est toujours incertain pour le dernier match de l’année avec son club.

Kimpembe veut jouer dimanche, mais…