Équipe de France : Avant le Qatar, Deschamps reçoit trois bonnes nouvelles

Publié le 8 novembre 2022 à 16h00

Amadou Diawara

Ce mercredi, Didier Deschamps annoncera sa liste pour la Coupe du Monde au Qatar. Privé de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, blessés et forfaits, le sélectionneur des Bleus peut compter sur trois retours : Lucas Digne, Boubacar Kamara et Lucas Hernandez. En effet, les trois hommes ont eu du temps de jeu lors du dernier match de leurs équipes respectives.

Alors que la Coupe du Monde débutera le 20 novembre, Didier Deschamps va annoncer sa liste de joueurs français convoqués. Toutefois, le sélectionneur des Bleus est confronté à un véritable casse-tête pour faire ses choix, et ce, parce qu'il doit faire face à une pluie de blessures. En effet, Paul Pogba et N'Golo Kanté sont d'ores et déjà forfaits pour le Mondial, tandis que plusieurs autres joueurs sont incertains ou en phase de reprise. Karim Benzema, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe font par exemple partie de cette dernière catégorie.

Équipe de France : Deschamps peut trembler, nouveau couac pour Varane avant le Qatar https://t.co/ov6Uitt2bw pic.twitter.com/vZX49uRB0R — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Kamara et Digne de retour avec Aston Villa

Heureusement pour Didier Deschamps, certains joueurs qui étaient blessés dernièrement ont fait leur retour à la compétition. Le sélectionneur français peut donc compter sur eux pour la Coupe du Monde. Comme l'a indiqué L'Equipe , Lucas Digne s'est totalement remis de sa fracture de fatigue. Et alors qu'il a joué 80 minutes avec Aston Villa ce dimanche contre Manchester United, l'ancien latéral gauche du PSG a fait forte impression, puisqu'il a réalisé un grand match, ponctué par un but inscrit sur coup franc direct.

Lucas Hernandez a retrouvé la compétition avec le Bayern

En plus de Lucas Digne, Boubacar Kamara a également retrouvé les terrains. En effet, l'ex-milieu de terrain de l'OM est entré à la 78ème minute lors du choc entre Manchester United et Aston Villa. De son côté, Lucas Hernandez a lui aussi retrouvé du temps de jeu après sa blessure aux adducteurs, remplaçant Alphonso Davies ce samedi soir à la 64ème minute de jeu (Hertha-Bayern). Reste à savoir si Didier Deschamps les intégrera à sa liste.