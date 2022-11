Foot - Equipe de France

Equipe de France : Voilà la liste de Deschamps pour la Coupe du monde

Publié le 9 novembre 2022 à 20h30 - mis à jour le 9 novembre 2022 à 20h33

Thibault Morlain

C’est le 22 novembre prochain que l’équipe de France débutera sa Coupe du monde. Les Bleus remettront ainsi leur titre en jeu avec un premier match face à l’Australie. Mais alors que ce rendez-vous approche, la question était dernièrement de savoir quels joueurs seront appelés par Didier Deschamps. La réponse est tombée ce mercredi soir.

Mercredi 9 novembre. La date était cochée dans les agendas de nombreux joueurs rêvant de disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France. En effet, c’est à cette date que Didier Deschamps avait prévu de dévoiler sa liste des sélectionneurs pour ce grand rendez-vous de 2022. Et le moment est donc arrivé ce mercredi. Le sélectionneur des Bleus s’est ainsi présenté sur le plateau du 20h de TF1 pour donner les noms de ceux qui représenteront l’équipe de France. Et alors que certaines tendances avaient déjà commencé à filtrer dans les médias, voilà qui seront du voyage au Qatar pour la Coupe du Monde.

Mandanda, Varane, Koundé…

Et ce sont 25 joueurs au total qui ont été appelés par Didier Deschamps pour le Mondial. Tout d’abord, concernant les gardiens, on en retrouve 3 : Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (West Ham), Steve Mandanda (Rennes)



Pour ce qui est des défenseurs, Didier Deschamps a décidé de sélectionner : Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (FC Barcelone), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (Milan AC), Ibrahima Konaté (Liverpool), William Saliba (Arsenal).

… Tchouaméni, Rabiot, Mbappé

Quid du milieu de terrain ? Avec les absences de N’Golo Kanté et Paul Pogba, l’entrejeu de l’équipe de France reposera sur : Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi (OM), Jordan Veretout (OM), Eduardo Camavinga (Real Madrid).



Enfin, en attaque, au Qatar, on retrouvera : Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Milan AC), Kinglsey Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Christopher Nkunku (RB Leipzig).