Coupe du monde 2022 : L'énorme colère de Karim Benzema

Publié le 9 novembre 2022 à 17h00 - mis à jour le 9 novembre 2022 à 17h08

Pierrick Levallet

Indisponible depuis plusieurs jours avec le Real Madrid en raison d’une fatigue musculaire à la cuisse gauche, Karim Benzema peine à revenir à quelques jours de la Coupe du Monde. Certains estiment que cela sert de prétexte à l’attaquant de 34 ans pour se préserver et assurer sa présence au Qatar. Des critiques qui ne passent pas du tout auprès du Ballon d’Or 2022.

La présence de Karim Benzema au Qatar est encore très incertaine. Forfait pour la réception de Cadix ce jeudi, le Ballon d’Or 2022 souffre toujours de sa fatigue musculaire à la cuisse gauche. L’attaquant du Real Madrid peine à se rétablir, de quoi inquiéter Didier Deschamps à quelques jours du début du Mondial. De ce fait, certains commencent à penser que cette blessure n’est qu’un prétexte pour Karim Benzema afin de se préserver pour la Coupe du monde. Chose qu’il ne digère absolument pas.

Equipe de France : Avant le Mondial, Ancelotti dit tout sur la blessure de Benzema https://t.co/2xq6ySkpnt pic.twitter.com/hh4PoJ6y4t — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Benzema très remonté contre les critiques

Au micro d’ El Chiringuito , le journaliste José Luis Sanchez affirme que Karim Benzema serait particulièrement remonté contre ses détracteurs qui l’accusent de se préserver avant la Coupe du monde plutôt que de faire son retour avec le Real Madrid. L’attaquant de 34 ans ferait tout son possible pour se remettre de sa blessure et n’accepterait pas les critiques quant à son professionnalisme.

«On ne joue pas avec les joueurs qui devraient le faire à cause du Mondial»