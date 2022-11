Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps annonce une révolution pour le Qatar

Publié le 9 novembre 2022 à 22h15

Pierrick Levallet

Évoluant dans un système de jeu à trois défenseurs centraux ces derniers mois, l’Équipe de France a semblé fragile à plusieurs reprises. La sélection tricolore ne s’est pas montrée à son avantage avant la Coupe du monde. Didier Deschamps veut rectifier cette erreur et a donc d’ores et déjà annoncé qu’il n’optera pas pour ce dispositif au Qatar.

Lors des derniers rassemblements, Didier Deschamps avait mis de côté son schéma préférentiel à quatre derrière pour mettre en place un système de jeu à trois défenseurs centraux. De cette manière, le sélectionneur des Bleus pouvait positionner Kylian Mbappé en position axiale sans avoir à sacrifier son numéro 9 (que ce soit Olivier Giroud ou Karim Benzema). Cependant, l’Équipe de France s’est révélée fragile à plusieurs reprises dans cette disposition tactique.

«L'option n'est pas une défense à trois»

Et voilà qu'une révolution va avoir lieu pour l'équipe de France puisque Didier Deschamps a annoncé en conférence de presse qu’il n’optera pas pour ce dispositif au Qatar dans quelques jours. « Un retour à une défense à quatre ? Evidemment, l'option n'est pas une défense à trois. C'est toujours une longue réflexion après l'analyse de ce qu'on a fait, beaucoup de réflexion avec le staff, les joueurs » explique d’abord le sélectionneur des Bleus .

«On a aussi été beaucoup en difficulté, en déséquilibre»