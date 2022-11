Foot - Equipe de France

Équipe de France : Mbappé, Guendouzi... Ils seront au Qatar et s'enflamment

Publié le 9 novembre 2022 à 22h30

La rédaction

Ce mercredi, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Juste après, de nombreux joueurs ont réagi à leur future participation à cette compétition. Entre Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Edouardo Camavinga ou encore Kylian Mbappé, tous ont montré leur fierté de représenter la France pour la Coupe du Monde.

C’était le rendez-vous tant attendu des joueurs. Ce mercredi 9 novembre, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour la prochaine Coupe du Monde. Alors que le sélectionneur des Bleus a fait des malheureux en ne les appelant pas, mais il a fait 25 heureux lors du 20h de TF1 . Certains joueurs ont très vite réagi à cette annonce.

Equipe de France : Voilà la liste de Deschamps pour la Coupe du monde https://t.co/yLuOXWqAo0 pic.twitter.com/E7QzBQOLhT — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

« C’est l’opportunité de représenter le peuple français et de les rendre heureux »

Alors que de nombreux joueurs ont déjà participé à une Coupe du Monde, d’autres vont vivre leur première. C’est le cas d’Aurélien Tchouaméni, qui a réagi au en direct au micro de TF1 : « Je suis très content de pouvoir y participer. C’est l’opportunité de représenter le peuple français et de les rendre heureux. J’ai vécu pas mal de Coupes du monde devant la télévision, avec ma famille. Quand on entend son nom dans la liste du sélectionneur, cela rappelle beaucoup de souvenirs et cela montre aussi l’étendue du chemin parcouru pour en arriver là. »

« Cela fait un truc bizarre au coeur »

Mais c’est aussi le cas de Youssouf Fofana et Edouardo Camavinga qui se sont exprimés dans l’ After Foot sur RMC : « Cela fait un truc bizarre au coeur, au cerveau! Je profite, j’essaie de le faire un maximum car je sais que ça va aller très vite jusqu’au départ. Cela fait du bien, c'est une sorte de travail accompli mais pas fini. Honnêtement, je ne savais pas du tout. Après, je vois un peu ce qui se passe autour mais tant que le sélectionneur ne dit pas mon prénom et mon nom, ça ne compte pas. J'ai vécu cette annonce avec ma compagne et mon chef à domicile. On a regardé ensemble, ils étaient plus stressés et contents que moi, je crois que je vais les envoyer à ma place (rires). Je peux comprendre l’effet sur l’entourage d’un joueur », a confié le joueur de Monaco. « C'est beaucoup de joie. C'est une grosse fierté. J'ai hâte d'y être. Je ne savais pas du tout. Au moment où je l'ai su, j'étais avec ma famille et on a tous sauté de joie », a quant à lui confié le milieu du Real Madrid.

