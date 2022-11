Foot - Équipe de France

Équipe de France : Benzema forfait avant le Mondial, le Real Madrid s'agace

Publié le 10 novembre 2022 à 13h10

Appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema se fait remarquer par ses absences ces dernières semaines. Au sein du Real Madrid, on reconnaît que l’état de l’attaquant n’est pas préoccupant, mais on grince des dents au sujet de ses forfaits répétés.

Sacré Ballon d’Or il y a quelques semaines, Karim Benzema s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du Monde avec l’équipe de France. Sans surprise, l’attaquant du Real Madrid figure dans la liste des 25 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour l’événement au Qatar, mais dans quel état se présentera le joueur de 34 ans ?

Nouvelle absence pour Benzema

Benzema n’a plus joué depuis le 2 novembre, avec une dernière titularisation le 19 octobre dernier, et il ne refoulera pas les pelouses avant la Coupe du Monde au Qatar. En effet, l’attaquant du Real Madrid est d’ores et déjà forfait pour la rencontre face à Cadix ce jeudi soir en raison d’une gêne à la cuisse gauche.

« Cela nous fait chier mais nous le comprenons »