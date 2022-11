Foot - Equipe de France

Équipe de France : Champions du monde en 2018, ils ne seront pas au Qatar

Publié le 10 novembre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Le suspens est enfin terminé. Après de longs mois d'attente, Didier Deschamps a communiqué sa liste de 25 joueurs retenus pour la défense du titre mondial au Qatar. En 2018, les Bleus ajoutaient une deuxième étoile au maillot avec un groupe bien différent que celui retenu par Deschamps. Voici les champions du monde absents du voyage au Qatar.

Didier Deschamps n'a pas pour habitude de réserver des grosses surprises. Mis a part le grand retour de Karim Benzema à l'Euro, le sélectionneur des Bleus reste fidèle à sa ligne directrice et privilégie toujours la cohésion de groupe aux performances individuelles de chacun. Mais cette année, il a du faire face à une situation inédite, avec une compétition qui intervient en plein milieu de saison et une avalanche de blessés. Si les 3 gardiens appelés pour le Qatar sont les 3 champions du monde de 2018, ce n'est pas le cas des autres lignes où de nombreux changements sont à signaler. Au total, 12 champions du monde 2018 ne seront pas avec les Bleus .

𝙇𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 des 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RpQ0ddN3he — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2022

Du grand changement en défense

Le sélectionneur des Bleus a bien renouvelé sa défense, s'appuyant sur les joueurs présents à l'Euro. Champions du monde en 2018, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Adil Rami et Samuel Umtiti sont absents de la liste de Deschamps. Le premier a été remplacé par le polyvalent Jules Koundé et de plus, il a totalement disparu des radars. Pour le second, ce n'est plus un joueur de foot depuis bien longtemps et la justice doit désormais décider de son sort. De son côté, Adil Rami n'a simplement plus le niveau et l'émergence des William Saliba, Ibrahima Konaté ou encore Dayot Upamecano l'a condamné. Enfin, Samuel Umtiti ne s'est toujours pas remis du Mondial 2018 où il avait sacrifié son genou pour mener les Bleus au titre.

Aucun champion du monde au milieu !

Au milieu de terrain, c'est l'hécatombe. N'Golo Kanté et Paul Pogba ont déclaré forfait, tandis que Steven N'Zonzi et Blaise Matuidi se sont envolés vers des destinations exotiques. Pour Corentin Tolisso, il n'a simplement pas retrouvé son niveau malgré son départ du Bayern qui devait lui donner plus de temps de jeu à l'OL. Un milieu inexpérimenté s'envolera au Qatar avec Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout, Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga et Adrien Rabiot.

Les remplaçants remplacés en attaque

Devant, on ne retrouvera pas les remplaçants champions du monde en 2018. En effet, Thomas Lemar, Nabil Fekir et Florian Thauvin n'ont pas été retenus. Ils sont remplacés par Karim Benzema, Christopher Nkunku et Kinglsey Coman.