Equipe de France : Avant la Coupe du monde, Benzema enrage en privé

Publié le 10 novembre 2022 à 11h10

Arthur Montagne

Sélectionné par Didier Deschamps, Karim Benzema disputera sa deuxième Coupe du monde, après celle au Brésil en 2014. Et pourtant, des soupçons pèse sur l'attaquant du Real Madrid en Espagne. L'ancien attaquant de l'OL est suspecté de s'économiser avec le club merengue avant le Mondial. Des soupçons qui agacent sérieusement Karim Benzema.

Ce n'est pas une surprise, mais Karim Benzema est bien évidemment présent dans la liste des 25 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. Néanmoins, une petite inquiétude entourait l'attaquant du Real Madrid, blessé, et qui n'a joué que 28 minutes depuis le 19 octobre. Une situation qui fait d'ailleurs grandement parler en Espagne.

Guti attaque Benzema

Ces derniers jours, Guti n'a ainsi pas hésité à émettre des soupçons au sujet de son ancien coéquipier : « Messi joue avec le PSG, Lewandowski joue avec Barcelone et tant d'autres joueurs. Il y a un possible risque de ne pas aller au Mondial, mais tu dois l'assumer parce que ce n'est pas possible de laisser ton équipe. Bien sûr, personne ne veut rater la Coupe du monde mais il faut d'abord jouer avec ton équipe ».

