Equipe de France : Le clan Clauss sort du silence

Publié le 10 novembre 2022 à 21h00

Thibault Morlain

Au moment de la liste de Didier Deschamps, une absence a particulièrement fait parler, celle de Jonathan Clauss. Alors que le joueur de l’OM était présent lors des derniers rassemblements, il n’a donc pas été appelé pour être à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Clauss ne sera donc pas au Qatar et suite à cette terrible désillusion, sa compagne a pris la parole sur les réseaux sociaux.

Ils seront donc 25 à représenter l’équipe de France au Qatar lors de la Coupe du monde. Ce mercredi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des joueurs sélectionner et s’il a fait des heureux, il a aussi fait des déçus. Plusieurs joueurs ne feront donc pas le voyage avec les Bleus et certaines absences ne manquent pas d’interpeller. C’est notamment le cas de Jonathan Clauss. Le piston droit de l’OM a été laissé de côté par Deschamps, payant notamment le futur changement de système des Bleus, qui vont repasser à 4 derrière.

« La déception est évidemment énorme, mais… »

Alors que Jonathan Clauss va ainsi manquer la Coupe du monde, il a été expliqué que le joueur de l’OM était tombé de très haut en apprenant sa non-sélection pour la Coupe du monde, lui qui pensait être du voyage au Qatar. Et suite à cette déception, c’est la compagne de Clauss, Pauline, qui a pris la parole sur son compte Instagram : « Un grand merci à tous pour vos messages de soutien. La déception est évidemment énorme, mais mon chéri mérite encore de belles réussites et s’en donnera les moyens sur le terrain comme il l’a toujours fait ».

