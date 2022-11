Foot - Equipe de France

Équipe de France : Benzema, Kimpembe… Deschamps annonce la couleur avant le Qatar

Publié le 10 novembre 2022 à 12h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Didier Deschamps a annoncé sa liste de 25 joueurs pour la Coupe du monde ce mercredi, il a en même temps répondu aux inquiétudes concernant les joueurs qui étaient incertains. Blessés, Karim Benzema, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe seront bien du voyage au Qatar.

Avec les forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté, l’équipe de France arrivera avec un visage bien différent pour cette Coupe du monde au Qatar. Sans son milieu type, Didier Deschamps devra bricoler. Heureusement pour lui, les autres blessés, pour la plupart, sont revenus à temps. Presnel Kimpembe, Karim Benzema, Raphaël Varane : ils étaient plusieurs à être incertains, ils sont finalement dans la liste des 25 joueurs qui vont se rendre au Qatar.

« Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la semaine prochaine »

Même si sa blessure semblait légère, Karim Benzema a laissé passer un vent d’inquiétude à quelques jours du Mondial. Finalement, l’attaquant du Real Madrid disputera bien sa deuxième Coupe du monde, huit ans après la dernière. « J'ai échangé avec Karim pour avoir les tenants et les aboutissants. S'il n'est pas sur le terrain c'est qu’il a eu un petit souci. Les staffs médicaux ont échangé ensemble, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à nos échéances. Il a eu deux petits soucis physiques à gérer. A l'approche du Mondial, il est vigilant. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la semaine prochaine », a rassuré Didier Deschamps en conférence de presse.

Équipe de France : Deschamps annonce une surprise avec Griezmann https://t.co/FcebgPLGDy pic.twitter.com/Eb4Vu9K9Th — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Varane disponible pour l’Australie, Kimpembe rejouera avant